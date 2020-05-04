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У МОЗ розповіли про ситуацію з виплатами 300% надбавки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 16 тра, 2020 08:35
Пропонуємо до обговорення:
Майже всі області виплатили за березень потрійну заробітну плату медикам, які борються з COVID-19, і НСЗУ має пришвидшити процес укладення договорів з медичними закладами для того, щоб завершити аналогічний процес щодо підвищення зарплат у квітні.
Дивися повний текст У МОЗ розповіли про ситуацію з виплатами 300% надбавки медикам
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