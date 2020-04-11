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Як сплатити податки в
Електронному кабінеті

Як сплатити податки в Електронному кабінеті
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 10:24

Як сплатити податки в Електронному кабінеті

Пропонуємо до обговорення:
У приватній частині Електронного кабінету платник має доступ до своїх особових рахунків із сплати податків і зборів.

Дивися повний текст Як сплатити податки в Електронному кабінеті.
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 10:24

Как оплатить налоги в Электронном кабинете - зайти в Электронный кабинет и оплатить.
На большее ума не хватило.
p_a_l
 
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