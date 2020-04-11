У приватній частині Електронного кабінету платник має доступ до своїх особових рахунків із сплати податків і зборів.
Дивися повний текст Як сплатити податки в Електронному кабінеті.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 16 тра, 2020 10:24
Як сплатити податки в Електронному кабінеті
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Дивися повний текст Як сплатити податки в Електронному кабінеті.
Додано: Суб 16 тра, 2020 10:24
Как оплатить налоги в Электронном кабинете - зайти в Электронный кабинет и оплатить.
На большее ума не хватило.
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