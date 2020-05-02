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Карантин завадив встановити першу автоматичну парковку у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 16 тра, 2020 12:00
Пропонуємо до обговорення:
Першу роторну парковку у Києві поки так і не встановили біля будівлі Житнього ринку, як це планувалося на початку року. Нагадаємо, у січні чиновники обіцяли встановити її у березні або у квітні.
Дивися повний текст Карантин завадив встановити першу автоматичну парковку у Києві
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Додано: Суб 16 тра, 2020 12:00
Аж 12 місць, нічого собі масштаб. І як карантин завадив встановленню?
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Додано: Суб 16 тра, 2020 13:23
по плану вона мала б бути встановлена у дворі КМДА, але кличкочинушам вона не сподобалась і вони її намагаються впарити киянам.
3660000грн ціна цієї халабуди.
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