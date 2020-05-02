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Карантин завадив встановити
першу автоматичну парковку у...

Карантин завадив встановити першу автоматичну парковку у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 12:00

Карантин завадив встановити першу автоматичну парковку у...

Пропонуємо до обговорення:
Першу роторну парковку у Києві поки так і не встановили біля будівлі Житнього ринку, як це планувалося на початку року. Нагадаємо, у січні чиновники обіцяли встановити її у березні або у квітні.

Дивися повний текст Карантин завадив встановити першу автоматичну парковку у Києві.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 12:00

Аж 12 місць, нічого собі масштаб. І як карантин завадив встановленню?
0mage0
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 13:23

Re: Карантин завадив встановити першу автоматичну парковку у

по плану вона мала б бути встановлена у дворі КМДА, але кличкочинушам вона не сподобалась і вони її намагаються впарити киянам.
3660000грн ціна цієї халабуди.
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 15:30

Re: Карантин завадив встановити першу автоматичну парковку у

  unicdima написав:3660000грн ціна цієї халабуди

Отже, за ціни 10 грн/година якщо всі 12 місць будуть заповнені по 10 годин на день, знадобиться 3.66млн/(12 місць * 10 грн/год * 10 годин/день * 365 днів/рік) = 8.36 року для окупності тільки самої халабуди. А ще будуть витрати на експлуатацію...
0mage0
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 16:49

  0mage0 написав:
  unicdima написав:3660000грн ціна цієї халабуди

Отже, за ціни 10 грн/година якщо всі 12 місць будуть заповнені по 10 годин на день, знадобиться 3.66млн/(12 місць * 10 грн/год * 10 годин/день * 365 днів/рік) = 8.36 року для окупності тільки самої халабуди. А ще будуть витрати на експлуатацію...


Это уже не важно. Главное пристроили эту "суперпарковку" с паркоместом по цене квартиры.
А потом окажется, что парковку "мыши съели", как в известном сюжете https://pikabu.ru/story/v_argentine_pol ... yi_5839924 :mrgreen:
Когда мы думали, что наконец достигли дна, то оказалось, что дно давно сгнило
EKO
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 19:56

А просто отвести кусок асфальта для парковки автомобилей украинцами бесплатно мы уже не можем? Или там какая-то сильная инженерия нужна для парковки? Миллиардные инвестиции, кредит МВФ может? Или вся земля принадлежит Кличку и сволочам из КМДА? Нам, эти гниды, по 10 грн/час её будут выдавать?
eduard_k
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