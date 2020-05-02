Карантин завадив встановити першу автоматичну парковку у...
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Отже, за ціни 10 грн/година якщо всі 12 місць будуть заповнені по 10 годин на день, знадобиться 3.66млн/(12 місць * 10 грн/год * 10 годин/день * 365 днів/рік) = 8.36 року для окупності тільки самої халабуди. А ще будуть витрати на експлуатацію...
Отже, за ціни 10 грн/година якщо всі 12 місць будуть заповнені по 10 годин на день, знадобиться 3.66млн/(12 місць * 10 грн/год * 10 годин/день * 365 днів/рік) = 8.36 року для окупності тільки самої халабуди. А ще будуть витрати на експлуатацію...
А просто отвести кусок асфальта для парковки автомобилей украинцами бесплатно мы уже не можем? Или там какая-то сильная инженерия нужна для парковки? Миллиардные инвестиции, кредит МВФ может? Или вся земля принадлежит Кличку и сволочам из КМДА? Нам, эти гниды, по 10 грн/час её будут выдавать?