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ТОП міст з найшвидшим зростанням цін на елітне житло
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 16 тра, 2020 12:03
Пропонуємо до обговорення:
У першому кварталі 2020 року зростаючі або стабільні ціни на преміальне житло були відзначені в 76% міст світу.
Дивися повний текст ТОП міст з найшвидшим зростанням цін на елітне житло
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