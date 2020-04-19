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ТОП міст з найшвидшим
зростанням цін на елітне житло

ТОП міст з найшвидшим зростанням цін на елітне житло
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 12:03

ТОП міст з найшвидшим зростанням цін на елітне житло

Пропонуємо до обговорення:
У першому кварталі 2020 року зростаючі або стабільні ціни на преміальне житло були відзначені в 76% міст світу.

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R2
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