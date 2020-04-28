|
|
Міжбанк: НАК "Нафтогаз" влаштував розпродаж валюти
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 16 тра, 2020 16:35
Пропонуємо до обговорення:
Вівторок на валютному ринку пройшов просто чудово як для гривні, так і для НБУ.
Дивися повний текст Міжбанк: НАК \"Нафтогаз\" влаштував розпродаж валюти
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 88252
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 132 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 21 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор