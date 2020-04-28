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Міжбанк: НАК "Нафтогаз"
влаштував розпродаж валюти

Міжбанк: НАК "Нафтогаз" влаштував розпродаж валюти
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 16:35

Міжбанк: НАК "Нафтогаз" влаштував розпродаж валюти

Пропонуємо до обговорення:
Вівторок на валютному ринку пройшов просто чудово як для гривні, так і для НБУ.

Дивися повний текст Міжбанк: НАК \"Нафтогаз\" влаштував розпродаж валюти.
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