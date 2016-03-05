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МВФ підрахував, скільки золота накопичили різні країни
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 16 тра, 2020 16:58
Пропонуємо до обговорення:
Станом на травень 2020 року запаси золота в центральних банках світу становлять 34 859,33 тонни, в країнах єврозони накопичено 10 776,1 тонни, що становить 58,7% золотовалютних резервів єврозони.
Дивися повний текст МВФ підрахував, скільки золота накопичили різні країни
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Додано: Суб 16 тра, 2020 16:58
1 тонна сейчас эквивалентна 55 миллионам долларов.
То есть, все наши т.н. международные резервы эквивалентны "аж" 455 тоннам.
Правда почти все это в мусорных бумагах и одолженные в кредит.
А золота там кот наплакал.
Так что, "Напомним....", в контексте, уж лучше бы не писали вообще.
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