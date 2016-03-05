МВФ підрахував, скільки золота накопичили різні країни
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1 тонна сейчас эквивалентна 55 миллионам долларов. То есть, все наши т.н. международные резервы эквивалентны "аж" 455 тоннам. Правда почти все это в мусорных бумагах и одолженные в кредит. А золота там кот наплакал.
Так что, "Напомним....", в контексте, уж лучше бы не писали вообще.
В википедии о золотовалютных резервах, а в статье о золоте, которое составляет _часть_ золотовалютных резервов. У США резервов около 500млрд, 74% из которых в золоте, у Китая 3000млрд, 3.2% из которых в золоте (проценты из статьи). Если взять цену золота, которую написал EKO, то все сходится.