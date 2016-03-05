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МВФ підрахував, скільки
золота накопичили різні країни

МВФ підрахував, скільки золота накопичили різні країни
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 16:58

МВФ підрахував, скільки золота накопичили різні країни

Пропонуємо до обговорення:
Станом на травень 2020 року запаси золота в центральних банках світу становлять 34 859,33 тонни, в країнах єврозони накопичено 10 776,1 тонни, що становить 58,7% золотовалютних резервів єврозони.

Дивися повний текст МВФ підрахував, скільки золота накопичили різні країни.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 16:58

1 тонна сейчас эквивалентна 55 миллионам долларов.
То есть, все наши т.н. международные резервы эквивалентны "аж" 455 тоннам.
Правда почти все это в мусорных бумагах и одолженные в кредит.
А золота там кот наплакал.

Так что, "Напомним....", в контексте, уж лучше бы не писали вообще.
EKO
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 17:13

Какая вообще не адекватная статистика. Все знают, что у Китая первое место по запасам, а США даже в пятерку не входит. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 0%B0%D0%BC
AlexZ
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 09:16

  AlexZ написав:Какая вообще не адекватная статистика. Все знают, что у Китая первое место по запасам, а США даже в пятерку не входит. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 0%B0%D0%BC

В википедии о золотовалютных резервах, а в статье о золоте, которое составляет _часть_ золотовалютных резервов. У США резервов около 500млрд, 74% из которых в золоте, у Китая 3000млрд, 3.2% из которых в золоте (проценты из статьи). Если взять цену золота, которую написал EKO, то все сходится.
Honey
 
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