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Українці зобов'язані заповнити
декларації та сплатити...

Українці зобов'язані заповнити декларації та сплатити...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 19:34

Українці зобов'язані заповнити декларації та сплатити...

Пропонуємо до обговорення:
Українці зобов'язані до 1 червня заповнити декларації і сплатити податок за перший квартал. Ідеться про тих платників податків, хто отримує додатковий дохід.

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R2
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