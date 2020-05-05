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Українці зобов'язані заповнити
декларації та сплатити...

Українці зобов'язані заповнити декларації та сплатити...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 19:34

Українці зобов'язані заповнити декларації та сплатити...

Пропонуємо до обговорення:
Українці зобов'язані до 1 червня заповнити декларації і сплатити податок за перший квартал. Ідеться про тих платників податків, хто отримує додатковий дохід.

Дивися повний текст Українці зобов'язані заповнити декларації та сплатити податки до кінця травня.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 23:59

"Украинцы не доверяют государству и привыкли скрывать все, что можно скрыть."
Вот когда это будет для всех, а не только для пересичных, тогда заживем.
Proofy
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 00:29

Зеля оманские оффшоры уже задекларировал?
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 00:35

Re: Українці зобов'язані заповнити декларації та сплатити...

Лучше бы правительство подумало, как люди 2 месяца жили на карантине и о том, как даже в центре занятости выплаты задерживали на 3-4 недели.
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 06:03

Я сдам свой дом или свою квартиру в аренду и буду государству отдавать за него налог. За что? А государство будет мне делать ремонт этого дома или квартиры? Или это безхребетное государство будет налогАМИ людей набивать себе карманы и открывать ламбарды, строить замки в Италии, Лондоне, Испании, Омане, а я должна за 2 тысячи зарплаты платить налог и, питаться, а за что дом ремонтировать или квартиру или кран или пол или систему отопления?.........
dunsamalita
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 06:51

А что про Венедиктову забыл а то сразу простой украинец .
vovaserviss
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