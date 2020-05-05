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Українці зобов'язані заповнити декларації та сплатити...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 17 тра, 2020 12:11
Вы мыслите шире. Оба ваших человека заплатили гос-ву. Как минимум НДС. А есть ещё и акцизы.
Это обычная мзда за то, что вы живёте в этом мире. Не хотите? Кусок земли и пахать с утра до ночи на нем. И то счастья не выйдет.
Рабство, феодализм - в той или иной форме постоянно делят людей на заключённых и тюремщиков, царей и холопов, воастьииущих и народ, далее по вкусу
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dimo_0n
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Додано: Нед 17 тра, 2020 12:20
antoshkamelnichuk написав:
Я готов платить все налоги если буду верен что они пойдут по назначению, тут коммуналку платишь, а сам живёшь в подъезде который не ремонтировали 40лет, пусть государство сначала решит эту проблему, а потом поговорим о моих налогах.
И причем тут государство к подъезду в вашем доме, где владельцем квартир являетесь вы сами и ваши соседи, подъезд соответственно то же.
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Faceless
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