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Українці зобов'язані заповнити декларації та сплатити...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 17 тра, 2020 12:11
Вы мыслите шире. Оба ваших человека заплатили гос-ву. Как минимум НДС. А есть ещё и акцизы.
Это обычная мзда за то, что вы живёте в этом мире. Не хотите? Кусок земли и пахать с утра до ночи на нем. И то счастья не выйдет.
Рабство, феодализм - в той или иной форме постоянно делят людей на заключённых и тюремщиков, царей и холопов, воастьииущих и народ, далее по вкусу
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dimo_0n
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Додано: Нед 17 тра, 2020 12:20
antoshkamelnichuk написав:
Я готов платить все налоги если буду верен что они пойдут по назначению, тут коммуналку платишь, а сам живёшь в подъезде который не ремонтировали 40лет, пусть государство сначала решит эту проблему, а потом поговорим о моих налогах.
И причем тут государство к подъезду в вашем доме, где владельцем квартир являетесь вы сами и ваши соседи, подъезд соответственно то же.
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Faceless
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Додано: Нед 17 тра, 2020 12:48
Как я подам декларацию, если не работает транспорт? Доехать как до налоговой ??? Маразм какой то...
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verakiev0909
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Додано: Нед 17 тра, 2020 13:37
А дороги есть? Или тоже самому бегать и асфальт укатывать?
А есть ли справедливый суд?
А может есть справедливость в зарплате медиков и учителей?
А справедливость в субсидиях есть?
Или может справедливость в отмене НДС только ДТЕКу на ввоз плюшек для альтернативной энергетики?
Или тут тоже государство не причем?
К чему государство у вас причасно? А? Господин Фейслес?
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dimo_0n
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Додано: Нед 17 тра, 2020 15:36
А, так вот что за очередь у меня за окном)))) Это выстроились желающие уплатить дань "государству"))))))))
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graber1993rsgt
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Додано: Нед 17 тра, 2020 18:53
Faceless, ну ок, если не нравится подъезд, то что на счет дорог и налогов в цене топлива? про "временный" военный сбор я уже молчу...
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n, bobo
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RomanTik
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Додано: Нед 17 тра, 2020 22:13
dimo_0n написав:А дороги есть? Или тоже самому бегать и асфальт укатывать?
А есть ли справедливый суд?
А может есть справедливость в зарплате медиков и учителей?
А справедливость в субсидиях есть?
Или может справедливость в отмене НДС только ДТЕКу на ввоз плюшек для альтернативной энергетики?
Или тут тоже государство не причем?
К чему государство у вас причасно? А? Господин Фейслес?
Ну если вы не знаете - читайте законодательство, учебники на худой конец. Только не надо глупости писать, что вам лампочки в вашем же доме должно государство поменять, и все депутаты насцали в подъезде
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Faceless
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Додано: Нед 17 тра, 2020 22:44
Faceless написав: antoshkamelnichuk написав:
Я готов платить все налоги если буду верен что они пойдут по назначению, тут коммуналку платишь, а сам живёшь в подъезде который не ремонтировали 40лет, пусть государство сначала решит эту проблему, а потом поговорим о моих налогах.
И причем тут государство к подъезду в вашем доме, где владельцем квартир являетесь вы сами и ваши соседи, подъезд соответственно то же.
еще как относилось ! люди приватизировали квартиры а сам дом стоял на балансе государства .
Но .. государство списало дом со своего Баланса . Все зависло в воздухе .
Этот подъезд и земля под домом жильцам не принадлежит .
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moldashavanin
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