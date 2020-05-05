Українці зобов'язані заповнити декларації та сплатити...
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antoshkamelnichuk написав:Я готов платить все налоги если буду верен что они пойдут по назначению, тут коммуналку платишь, а сам живёшь в подъезде который не ремонтировали 40лет, пусть государство сначала решит эту проблему, а потом поговорим о моих налогах.
И причем тут государство к подъезду в вашем доме, где владельцем квартир являетесь вы сами и ваши соседи, подъезд соответственно то же.
еще как относилось ! люди приватизировали квартиры а сам дом стоял на балансе государства . Но .. государство списало дом со своего Баланса . Все зависло в воздухе . Этот подъезд и земля под домом жильцам не принадлежит .