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Українці зобов'язані заповнити
декларації та сплатити...

Українці зобов'язані заповнити декларації та сплатити...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 22:44

  Faceless написав:
  antoshkamelnichuk написав:Я готов платить все налоги если буду верен что они пойдут по назначению, тут коммуналку платишь, а сам живёшь в подъезде который не ремонтировали 40лет, пусть государство сначала решит эту проблему, а потом поговорим о моих налогах.

И причем тут государство к подъезду в вашем доме, где владельцем квартир являетесь вы сами и ваши соседи, подъезд соответственно то же.


еще как относилось ! люди приватизировали квартиры а сам дом стоял на балансе государства .
Но .. государство списало дом со своего Баланса . Все зависло в воздухе .
Этот подъезд и земля под домом жильцам не принадлежит .
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 07:05

Я нікому нічого не зобо'язаний ...
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 08:03

Цены за коммунальные услуги в 4-6 раз выше чем у стран еврозоны, зарплаты в 10 раз меньше, при этом трудоустроиться не реально, о каких доходах идет речь? Не понятно...
boberstan
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 08:06

90 повернулись, тільки в іншій формі. Хоче звичайна людина заробити на прожиття, то мусить платити податок, а щоб їй не платити то нехай не заробляє, ось так це називається. І та бабця яка стоїть на ринку цілий день, продаючи щось з свого городу і вторгує 100 грн, то мусить віддати ще й відсоток. Або селяни, котрі живуть в Незалежній Україні і мають власний город за який вони ВЖЕ заплатили державі, і купуючи насіння за ВЛАСНИЙ кошт також змушені платити відсоток за врожай. Постає питання: А що робить держава що вона така бідна??? Думаю з цим все зрозуміло. Вихід тільки один, розстріляти всіх депутатів за раз! Вони паразити в цій державі!
exclusivestyle333
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 11:39

А государство с этих 19,5% налога интересно будет оплачивать пенсии этим людям кто платит???...Твари нажраться никак не могут, когда вы уже на жретесь???!!!...
eduardakimov1973
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 11:57

Re: Українці зобов'язані заповнити декларації та сплатити...

  Faceless написав:Ну если вы не знаете - читайте законодательство, учебники на худой конец.

Так а что там пишут про дороги, ДТЕК и НДС? Растолкуйте, как гуру, мне дураку, почему ДТЭК ввозил панельки с дисконтом, а я платил по полной?
  Faceless написав:Только не надо глупости писать, что вам лампочки в вашем же доме должно государство поменять, и все депутаты насцали в подъезде

ЭЭЭЭЭ. Я про асфальт говорил, честные суды, ЗП медикам и учителям, дотации ДТЭК и прочие НЕ лампочки.
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 13:10

А налог на воздух будет ?
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 13:31

Мама 26 лет налоги платила и что мы имеем ? Пенсию в 1600 грн ? За годы плати , детский сад плати , школу плати , в больницу без денег не ходи .. а налоги за что ?
yuliaolabi
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