Українці зобов'язані заповнити декларації та сплатити...
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antoshkamelnichuk написав:Я готов платить все налоги если буду верен что они пойдут по назначению, тут коммуналку платишь, а сам живёшь в подъезде который не ремонтировали 40лет, пусть государство сначала решит эту проблему, а потом поговорим о моих налогах.
И причем тут государство к подъезду в вашем доме, где владельцем квартир являетесь вы сами и ваши соседи, подъезд соответственно то же.
еще как относилось ! люди приватизировали квартиры а сам дом стоял на балансе государства . Но .. государство списало дом со своего Баланса . Все зависло в воздухе . Этот подъезд и земля под домом жильцам не принадлежит .
90 повернулись, тільки в іншій формі. Хоче звичайна людина заробити на прожиття, то мусить платити податок, а щоб їй не платити то нехай не заробляє, ось так це називається. І та бабця яка стоїть на ринку цілий день, продаючи щось з свого городу і вторгує 100 грн, то мусить віддати ще й відсоток. Або селяни, котрі живуть в Незалежній Україні і мають власний город за який вони ВЖЕ заплатили державі, і купуючи насіння за ВЛАСНИЙ кошт також змушені платити відсоток за врожай. Постає питання: А що робить держава що вона така бідна??? Думаю з цим все зрозуміло. Вихід тільки один, розстріляти всіх депутатів за раз! Вони паразити в цій державі!