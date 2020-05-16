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Українці зобов'язані заповнити декларації та сплатити...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 18 тра, 2020 23:00
Вы я смотрю там вообще опухли от своей желчи, за что люди должны ещё платить?, Вы огласите весь список, чтобы не возвращаться к этому вопросу! Вы бы с олигархов так деньги бы собирали, опустили народ ниже колен, люди не живут, выживают!!, Вы ещё их налогами облагаете, сволочи Вы!
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nv064713
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Додано: Пон 18 тра, 2020 23:17
Пусть меня наше государство простит а имнно:за то что пишу на русском языке, за то что всю мою сознательную жизнь я был и есть сирота, за то что в 11 лет убегал с интерната на стройку чистить кирпичь от раствора и заработать денег на кеды или майку. Государство которое мне не дало ни единой копейки на покупку собственного жилья и желающее получить с меня налог, х... Вам. 1,5% военный сбор, х... Вам я войну не начинал. Войну у нас в Донецке начали президенты,(Зеленский хочет её окончания но, не знает как это сделать),министры (все до одного), депутаты (все до одного) правда часть хоть что-то делает. Дорогое наше правительство если Вы все каждый вернёте то что украли а потом заплатите все те налоги от которых Вы скрывались, только тогда я приду в налоговую составлю декларацию и оплачу налоги. Но так как этого не произойдёт то пожалуй мои деньги пусть остаются при мне. А так если в серъёзную, если бы я был президентом у меня бы ни один политик не уехалс Украины. Повешал бы всех прямо на глазах у народа. А людям дал бы ещё палки в руки чтоб они эти висяки министерские избивали пока сало нажратое за грош граждан отстало от костей. х... Вам а не налог.
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tuk_tuk
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Додано: Вів 19 тра, 2020 07:33
держава це хто ? ..... що ? ...... навіщо ?
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goverla-ua
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