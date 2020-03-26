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Як зміняться ціни на авто після
карантину - експерт дав...

Як зміняться ціни на авто після карантину - експерт дав...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 08:08

Як зміняться ціни на авто після карантину - експерт дав...

Пропонуємо до обговорення:
На б/у машини ціни можуть трохи впасти, але на нові авто ціни не зміняться.

Дивися повний текст Як зміняться ціни на авто після карантину - експерт дав відповідь.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 08:08

какой бред -спрос увеличится а цены упадут.
cjywt0318
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 08:58

Спрос увеличится на велосипеды, а на авто цены упадут
Honey
 
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