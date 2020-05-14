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В Україні незабаром почнуть видавати «зелені номери» для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 17 тра, 2020 09:35
Пропонуємо до обговорення:
Нині з'явилася інформація про те, який саме вид матимуть такі номерні знаки.
Дивися повний текст В Україні незабаром почнуть видавати «зелені номери» для електромобілів (фото)
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П'ят 15 тра, 2020 14:42
Джон