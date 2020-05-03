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Експерти спрогнозували, хто стане першим у світі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 17 тра, 2020 10:12
Пропонуємо до обговорення:
Аналітики сервісу консультацій для малого бізнесу Comparisun вважають, що засновник Amazon Джефф Безос стане першим у світі доларовим трильйонером.
Дивися повний текст Експерти спрогнозували, хто стане першим у світі доларовим трильйонером
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Додано: Нед 17 тра, 2020 10:12
лишь смерть уравняет первых среди равных
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