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Експерти спрогнозували, хто
стане першим у світі...

Експерти спрогнозували, хто стане першим у світі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 10:12

Експерти спрогнозували, хто стане першим у світі...

Пропонуємо до обговорення:
Аналітики сервісу консультацій для малого бізнесу Comparisun вважають, що засновник Amazon Джефф Безос стане першим у світі доларовим трильйонером.

Дивися повний текст Експерти спрогнозували, хто стане першим у світі доларовим трильйонером.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 10:12

лишь смерть уравняет первых среди равных
antonivs3
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