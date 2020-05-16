Про це вони пишуть у спеціальному "дослідженні":https://www.capital-times.com/macro-forecast-2020-2-0.
Дивися повний текст Макроекономічний прогноз щодо України і курс долара 2020-2023 - Capital Times (інфографіка).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 17 тра, 2020 10:58
Макроекономічний прогноз щодо України і курс долара...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Макроекономічний прогноз щодо України і курс долара 2020-2023 - Capital Times (інфографіка).
Додано: Нед 17 тра, 2020 10:58
У государства нет денег бюджетникам зарплаты выплачивать, а у них доллар на 3 года вперед можно сказать вообще не меняется.
Если предсказание не сбудется этот таймс сольется в унитаз? Или лишь бы только потрыньдеть?
Додано: Нед 17 тра, 2020 11:49
За последние 6 лет этих прогнозов (курса доллара, цен на нефть, роста/падения экономики, развития конфликта на Донбассе) было уже столько, что если распечатать и сложить в стопку, получится не маленькая пачка. Ну и что? Хоть кто-то из облажавшихся слился? Продолжают ванговать.
|