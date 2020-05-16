RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Макроекономічний прогноз
щодо України і курс долара...

Макроекономічний прогноз щодо України і курс долара...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 10:58

Макроекономічний прогноз щодо України і курс долара...

Пропонуємо до обговорення:
Про це вони пишуть у спеціальному "дослідженні":https://www.capital-times.com/macro-forecast-2020-2-0.

Дивися повний текст Макроекономічний прогноз щодо України і курс долара 2020-2023 - Capital Times (інфографіка).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88258
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 10:58

У государства нет денег бюджетникам зарплаты выплачивать, а у них доллар на 3 года вперед можно сказать вообще не меняется.
Если предсказание не сбудется этот таймс сольется в унитаз? Или лишь бы только потрыньдеть?
p_a_l
 
Повідомлень: 2845
З нами з: 15.02.11
Подякував: 27 раз.
Подякували: 559 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 11:49

  p_a_l написав:У государства нет денег бюджетникам зарплаты выплачивать, а у них доллар на 3 года вперед можно сказать вообще не меняется.
Если предсказание не сбудется этот таймс сольется в унитаз? Или лишь бы только потрыньдеть?


За последние 6 лет этих прогнозов (курса доллара, цен на нефть, роста/падения экономики, развития конфликта на Донбассе) было уже столько, что если распечатать и сложить в стопку, получится не маленькая пачка. Ну и что? Хоть кто-то из облажавшихся слился? Продолжают ванговать.
PasserBy
 
Повідомлень: 273
З нами з: 04.01.19
Подякував: 5 раз.
Подякували: 92 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
4G доступний у більшості населених пунктів України -...
R2 » Нед 17 тра, 2020 08:35
1 105
Переглянути останнє повідомлення
Нед 17 тра, 2020 08:35
sena_2008atp
Названо головні причини кризи на енергоринку України
R2 » П'ят 15 тра, 2020 12:53
5 1026
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 тра, 2020 21:22
warlamp
Держстат дав першу оцінку падіння економіки України
R2 » Суб 16 тра, 2020 00:04
1 620
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 тра, 2020 11:59
0mage0

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.