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Через заборгованість за
кредитом не штрафуватимуть: чому

Через заборгованість за кредитом не штрафуватимуть: чому
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 10:59

Через заборгованість за кредитом не штрафуватимуть: чому

Пропонуємо до обговорення:
До закінчення карантинних обмежень українців не штрафуватимуть за несвоєчасну сплату відсотків за споживчими кредитами.

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R2
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