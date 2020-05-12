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Через заборгованість за кредитом не штрафуватимуть: чому
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 17 тра, 2020 10:59
Пропонуємо до обговорення:
До закінчення карантинних обмежень українців не штрафуватимуть за несвоєчасну сплату відсотків за споживчими кредитами.
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