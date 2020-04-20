Продажі смартфонів Apple iPhone в квітні 2020 року впали на 77% в річному численні.
Дивися повний текст Продажі смартфонів Apple iPhone впали на 77%.
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Додано: Нед 17 тра, 2020 11:21
Продажі смартфонів Apple iPhone впали на 77%
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Дивися повний текст Продажі смартфонів Apple iPhone впали на 77%.
Додано: Нед 17 тра, 2020 11:22
Видимо начали понимать что нет объективных причин молится на огрызок)
И все что в яблоке пытаются показать как новое , в большинстве своем давно уже сделан другими, та же беспроводная зарядка , и водонепроницаемость.
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