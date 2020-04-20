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Продажі смартфонів Apple
iPhone впали на 77%

Продажі смартфонів Apple iPhone впали на 77%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 11:21

Продажі смартфонів Apple iPhone впали на 77%

Пропонуємо до обговорення:
Продажі смартфонів Apple iPhone в квітні 2020 року впали на 77% в річному численні.

Дивися повний текст Продажі смартфонів Apple iPhone впали на 77%.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 11:22

Видимо начали понимать что нет объективных причин молится на огрызок)
И все что в яблоке пытаются показать как новое , в большинстве своем давно уже сделан другими, та же беспроводная зарядка , и водонепроницаемость.
straponesa
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 16:30

Re: Продажі смартфонів Apple iPhone впали на 77%

Скорее эта статистика говорит о том, что 77% покупали айфоны на _последние_ деньги, которые внезапно закончились. Какраз эта категория ничего не понимала и не поймет, начнут получать зарплату и снова будут покупать.
Honey
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 18:33

Re: Продажі смартфонів Apple iPhone впали на 77%

Феномен Apple в нашей стране строится в основном на понтах. Покупка Айфона абсолютно бессмысленная. Нет ничего такого существенного, чем он отличается от смартфонов других производителей, которые существенно дешевле.
SMOKE
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 23:49

Ох не знаю...В первые же дни открытия магазина во Франкфурте выстроилась длинная очередь в этот магазин
Moimir
 
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