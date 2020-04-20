Продажі смартфонів Apple iPhone в квітні 2020 року впали на 77% в річному численні.
Дивися повний текст Продажі смартфонів Apple iPhone впали на 77%.
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Додано: Нед 17 тра, 2020 11:21
Продажі смартфонів Apple iPhone впали на 77%
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Продажі смартфонів Apple iPhone впали на 77%.
Додано: Нед 17 тра, 2020 11:22
Видимо начали понимать что нет объективных причин молится на огрызок)
И все что в яблоке пытаются показать как новое , в большинстве своем давно уже сделан другими, та же беспроводная зарядка , и водонепроницаемость.
Додано: Нед 17 тра, 2020 16:30
Re: Продажі смартфонів Apple iPhone впали на 77%
Скорее эта статистика говорит о том, что 77% покупали айфоны на _последние_ деньги, которые внезапно закончились. Какраз эта категория ничего не понимала и не поймет, начнут получать зарплату и снова будут покупать.
Додано: Нед 17 тра, 2020 18:33
Re: Продажі смартфонів Apple iPhone впали на 77%
Феномен Apple в нашей стране строится в основном на понтах. Покупка Айфона абсолютно бессмысленная. Нет ничего такого существенного, чем он отличается от смартфонов других производителей, которые существенно дешевле.
Додано: Нед 17 тра, 2020 23:49
Ох не знаю...В первые же дни открытия магазина во Франкфурте выстроилась длинная очередь в этот магазин
Додано: Пон 18 тра, 2020 07:41
Нищеброды ликуют! Зарабатывать научитесь, а не завидовать, тогда и поймете разницу между Мерседесами и Дэйву-анусами, лобстерами и Мивиной со вкусом креветки,ну и соответственно IPhone и Мэйцзукуйявэй китайским одноразовым глючным *г****. Деньги зарабатывайте, а не слюни от зависти пускайте голодранцы. И нечего на кредитных бомжей смотреть, их никто всерьез не воспринимает.
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