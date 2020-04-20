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Продажі смартфонів Apple
iPhone впали на 77%

Продажі смартфонів Apple iPhone впали на 77%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 13:46

  RomanTik написав:Hayter, ой как у яблофила бомбануло ))). Только вот чем отличается по качеству топ самсунга от огрызка - как правило ответить такие персонажи не могут.

Топ самсунга от яблока и по ценам не особо отличаются
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