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Продажі смартфонів Apple iPhone впали на 77%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 18 тра, 2020 13:46
RomanTik написав:Hayter
, ой как у яблофила бомбануло ))). Только вот чем отличается по качеству топ самсунга от огрызка - как правило ответить такие персонажи не могут.
Топ самсунга от яблока и по ценам не особо отличаются
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