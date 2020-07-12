Як до карантину, так і зараз високий інтерес представляють такі сфери, як будівництво, робочий персонал, виробництво.
Дивися повний текст Кого з заробітчан чекають за кордоном - кадровик озвучила професії і розмір зарплат.
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Додано: Нед 17 тра, 2020 11:52
Кого з заробітчан чекають за кордоном - кадровик...
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Дивися повний текст Кого з заробітчан чекають за кордоном - кадровик озвучила професії і розмір зарплат.
Додано: Нед 17 тра, 2020 11:52
В какой Европе от 1300 евро? В Польше на стройке меньше зарабатывают, чем в Киеве, если работать по 12 часов как там, думаю Польша отдохнёт по зарплатам
Додано: Нед 17 тра, 2020 23:47
В Польше можно больше чем 1300 евро заработать, если есть голова на плечах
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