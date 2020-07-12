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Кого з заробітчан чекають
за кордоном - кадровик...

Кого з заробітчан чекають за кордоном - кадровик...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 11:52

Кого з заробітчан чекають за кордоном - кадровик...

Пропонуємо до обговорення:
Як до карантину, так і зараз високий інтерес представляють такі сфери, як будівництво, робочий персонал, виробництво.

Дивися повний текст Кого з заробітчан чекають за кордоном - кадровик озвучила професії і розмір зарплат.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 11:52

В какой Европе от 1300 евро? В Польше на стройке меньше зарабатывают, чем в Киеве, если работать по 12 часов как там, думаю Польша отдохнёт по зарплатам
heckfy19755
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 23:47

В Польше можно больше чем 1300 евро заработать, если есть голова на плечах
marsianin897
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