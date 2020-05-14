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В Україні істотно
збільшилася грошова маса

В Україні істотно збільшилася грошова маса
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 13:17

В Україні істотно збільшилася грошова маса

Пропонуємо до обговорення:
У квітні грошова база збільшилася на 6,3% до 512,012 млрд гривень.

Дивися повний текст В Україні істотно збільшилася грошова маса.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 13:34

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
У квітні грошова база збільшилася на 6,3% до 512,012 млрд гривень.

Дивися повний текст В Україні істотно збільшилася грошова маса.


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Shaman
 
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