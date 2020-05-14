У квітні грошова база збільшилася на 6,3% до 512,012 млрд гривень.
Дивися повний текст В Україні істотно збільшилася грошова маса.
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Додано: Нед 17 тра, 2020 13:17
В Україні істотно збільшилася грошова маса
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Дивися повний текст В Україні істотно збільшилася грошова маса.
Додано: Нед 17 тра, 2020 13:34
Печатание денег началось)))
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