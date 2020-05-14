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Перекази заробітчан з Польщі
до України можуть впасти на...

Перекази заробітчан з Польщі до України можуть впасти на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 13:31

Перекази заробітчан з Польщі до України можуть впасти на...

Пропонуємо до обговорення:
Скорочення грошових переказів з Польщі до України через наслідки пандемії може сягнути 30%, що загрожує втратою близько 4 мільярдів доларів валютних надходжень у 2020 році.

Дивися повний текст Перекази заробітчан з Польщі до України можуть впасти на 30% - експерти.
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