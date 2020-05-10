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Розмір заробітної плати чи стаж. У ПФУ розповіли, що...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 17 тра, 2020 16:25
Пропонуємо до обговорення:
У кожного пенсіонера після індексації буде свій індивідуальний результат перерахунку.
Дивися повний текст Розмір заробітної плати чи стаж. У ПФУ розповіли, що більше впливає на розмір пенсії
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