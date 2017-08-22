Акция от Привата "Без стейків сумно, а без кеша — вигідно!"

В профильной теме ПриватБанка на данный момент более 8500 страниц. Рано или поздно - подробности этой феерической акции забудутся, заболтаются, канут в лету. Хотелось бы сохранить их для истории. Так сказать - для будущих поколений. Как пример того как не надо проводить акции. Ну, или как пример того, как банк может легко и просто кинуть клиентов. Прошу все обсуждения по данной акции проводить только в этой теме. В теме привата - как и раньше обсуждаем уни, кдв и прочую чепуху.
Родил такое. Вроде - более-менее норм, можно юзать как основу
Заявление
Мне не было выплачено вознаграждение по акции «Без стейків сумно, а без кеша — вигідно!», хотя все условия этой акции мной были выполнены. Для решения этого вопроса мной была подана заявка, по которой был получен негативный ответ с абсолютно размытой и неконкретной формулировкой: «На жаль, оплата Телеком послуги не входить до переліку витрат для виконання умов». Считаю, что такой ответ, без указания конкретных причин - это банальное неуважение по отношению к клиенту. Попросту говоря – отписка. В официальных условиях акции дословно написано следующее: «2.1.3. Здійснити щонайменше 5 безготівковкових оплат на загальну суму від 3 000 грн в будь-яких торговельно-сервісних підприємствах на території України або в Інтернеті будь-яких товарів, робіт чи послуг Карткою/Картками будь-яким способом, у тому числі через POS-термінали будь-яких банків, через смартфон, безконтактною карткою тощо». Никаких ограничений на телеком-услуги в условиях нет. Если они действительно не принимают участие в акции – то налицо факт сокрытия информации и недобросовестной рекламы. Вознаграждение должно быть выплачено хотя бы в качестве сорри-бонуса.
Поэтому – прошу рассмотреть мою заявку повторно.
Ответ по этой заявке прошу дать не размытыми фразами вроде "На жаль, оплата Телеком послуги не входить до переліку витрат для виконання умов", а указанием конкретных пунктов условий акции, которые были нарушены или не выполнены. Если банк по какой-либо причине считает, что оплата телеком-услуг не соответствует условиям акции - прошу аргументировать свою позицию конкретными пунктами официальных условий. Если же это некое "негласное правило", которого нет в условиях, - прошу также об этом сообщить. В таком случае мне будет гораздо проще обосновать факт мошенничества, недобросовестной рекламы и злонамеренного сокрытия информации со стороны банка в вышестоящих инстанциях.
Прошу ответственно подойти к рассмотрению этой заявки, поскольку в случае негативного ответа я буду эскалировать решение по этому вопросу через НБУ, МастерКард и ОЗПП. Эти организации очень не любят мошеннические схемы, коей по сути и является акция, выплаты по которой зависят не от официальных условий, а от неких "темников" и "негласных распоряжений". Особенно данный факт обмана должен заинтересовать НБУ, так как банк такими акциями с непрозрачными условиями подрывает и так шаткое доверие ко всей банковской системе Украины, что как никогда недопустимо в столь непростое время. Официальный ответ банка прошу предоставить по моему адресу или через отделение, которые указаны в разделе «Персональная информация».
Далее следует моя персональная информация: ФИО: ИНН: Телефон: Заявка, созданная в Приват24: Карта, по которой были выполнены условия акции: Адрес: Отделение Приват-банка:
2.1.3. Здійснити щонайменше 5 безготівковкових оплат на загальну суму від 3 000 грн в будь-яких торговельно-сервісних підприємствах на території України або в Інтернеті будь-яких товарів, робіт чи послуг Карткою/Картками будь-яким способом, у тому числі через POS-термінали будь-яких банків, через смартфон, безконтактною карткою тощо (надалі – «Транзакція»).
Исключения:
2.3. Не відповідають умовам Акції та не належать до операцій з використанням Карток: 2.3.1. Операції, які було здійснено до 00:00 26 березня 2020 року та після 23:59 24 квітня 2020 року за київським часом. 2.3.2. Операції з отримання готівкових коштів через банкомати, банки та/або інші кредитно-фінансові установи. 2.3.3. Перекази коштів з рахунку Картки на банківські рахунки фізичних та/або юридичних осіб, що було здійснено у філіях банку, у т. ч. перекази для оплати податкових платежів тощо. 2.3.4. Операції з оплати дорожніх чеків і лотерейних квитків. 2.3.5. Операції з оплати ставок і парі в казино та інших гральних закладах.
Мне по большому счету все равно, я участия в этой акции не принимал, но мне кажется много воды и субъективных суждений типа "банальное неуважение", "отписка", "мошеннические схемы" и т.п. и неясным вопросом где-то в середине текста. ИМХО, такого должен быть написан в более сухом официальном стиле только с указанием конкретных фактов и с четкой формулировкой вопроса, ответ на который хотите получить.
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Пiдтримую mustbe, тому дублюю тут. Пропоную усiм узяти за основу при написанні листа НБУ наступний текст, написаний мною та з моїм баченням ситуації, що склалась. Не вважаю його ідеальним - пропоную "як є". Кому сподобається - буду радий "+". В будь якому випадку ситуація описана саме по моєму випадку і потребує вашого адаптування під Вашу участь у акції і головне - ВАШУ ПЕРЕПИСКУ ЧИ РОЗМОВИ З ПІДТРИМКОЮ БАНКУ. Критика? Будь ласка - критикуйте. Я зробив як зміг. Хто здатен краще - публікуйте - почитаю. Помилки - орфографічні, пунтктуаційні, стилістичні - певен, що теж є - коригуйте самі - я відправлю цей варіант та пропоную завтра здійснити те саме, щоб НБУ ситуацію помітив та відповідним чином відреагував. Ну і власне мій текст звернення до НБУ
Національний банк України
<ПІБ заявника в родовому відмінку> РНОКПП <РНОКПП заявника> зареєстрований <поштова адреса> телефон +38-<номер телефону> e-mail: <e-mail>
Про дії АТ КБ "ПриватБанк"
Вельмишановні панове!
Висловлюю Вам свою повагу і звертаюся до Вас з проханням відреагувати належним чином на ситуацію, яку спровокувало АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» (надалі - Банк), а саме: В березні 2020 року Банк на своєму сайті в мережі Інтернет розмістив рекламне оголошення про проведення рекламної акції із гучною назвою «Без стейків сумно, а без кеша — вигідно!» (надалі — Акція). На поточний момент умови акції доступні за посиланням https://promos.privatbank.ua/ua/promos/ ... ty-800-grn (надалі — Правила акції). Вважаю, що ідея акції відповідала потребам сьогодення, оскільки пропагувала основи cashless економіки, а саме зареєстрованим учасникам акції пропонувалось в період з 26 березня по 25 квітня 2020 року відмовитись від зняття готівки з карток Банку, а натомість здійснювати картками Мастеркард, емітованими Банком безготівкові розрахунки за товари та послуги як в звичайних торгових установах так і в мережі Інтернет. При уьому у випадку якщо учасник акції здійснить такими картками в зазначений період часу щонайменше 5 розрахункових операцій на загальну суму понад 3000 грн., то за умовами акції Банк обіцяв сплатити кожному такому учаснику гарантовану винагороду в сумі 800 грн. (з урахуванням утриманих податків). Фактично головні умови розрахунків картками в рамках акції були зосереджені в п.2.1.3 Правил акції: «2.1.3. Здійснити щонайменше 5 безготівковкових оплат на загальну суму від 3 000 грн в будь-яких торговельно-сервісних підприємствах на території України або в Інтернеті будь-яких товарів, робіт чи послуг Карткою/Картками будь-яким способом, у тому числі через POS-термінали будь-яких банків, через смартфон, безконтактною карткою тощо (надалі – «Транзакція»).» Ні в самих Правилах акції, ні в подальших роз'ясненнях умов Акції, які Банк розміщував в мережі Інтернет, не зазначалось обмежень щодо способу оплати за товари чи послуги, крім випадків оплати через Приват24 (назва інтернет-банкінгу Банку для фізичних осіб - Банк окремо надав роз'яснення що оплата комунальних послуг та оплата послуг мобільних операторів через сервіс Приват24 для участі в акції не зараховується). Також умовами акції не встановлювалось жодних виключень щодо виду товарів чи послуг, оплата яких не допускається до участі в акції (крім згаданих вище видів оплати через Приват24). Правилами акції передбачалось, що усі учасники, які виконають умови акції до року отримають на картку Мастеркард емітовану Банком винагороду 10 травня 2020. Пізніше Банк змінив термін виплати винагороди на термін «до 15 травня 2020 року». В березні 2020 року я своєчасно зареєструвався для участі в Акції і в період з 26 березня по 25 квітня 2020 року виконав усі її умови (мною у відповідний період з моєї картки Мастеркард, емітованої Банком, було здійснено 5 транзакцій на загальну суму 3001 грн. по оплаті телекомунікаційних послуг — через веб-сайт мобільного оператора <Ваш оператор чи назва сайту через який платились комунальні послуги> сплачено послуги вказаного оператора, що підтверджується випискою з карткового рахунку та повністю відповідає умовам Правил акції, при цьому готівка з моїх карток, емітованих Банком в зазначений період не знімалась). Разом з тим у визначений Банком термін відповідна винагорода мені не сплачена. Для з'ясування причин не виконання Банком умов акції мною через сервіс Приват24 була подана відповідна заявка. 16.05.2020 я отримав відповідь на свою заявку наступного змісту: «На жаль, умови не виконані. Так, як не здійснено 5 оплат з 25.03.2020 по 24.04.2020 на суму 3000 грн через Інтернет або POS-термінали, оплата за комунальні послуги через інший сайт не враховується.» (тут та нижче орфографія та пунктуація оригінальних повідомлень служби підтримки Банку збережені). На моє звернення в службу підтримки Приватбанку з проханням пояснити причини через які не були враховані здійснені мною оплати за телекомунікаційні послуги через веб-сайт оператора мобільного зв'язку та вимогою прийняти повторну заявку на перегляд рішення Банку я отримав наступну відповідь: «На жаль, не подається вона. Згідно умов https://promos.privatbank.ua/ua/promos/ ... ty-800-grn , в інтернеті можна оплачувати тільки товари або послуги. Комунальні послуги або платежі на інший рахунок не приймають участь в акції, як і було в Вашому випадку». На моє прохання повідомити пункт Правил акції, де були сформульовані виключення, згідно яких банк відмовляє мені у виплаті — я відповіді від служби підтримки не отримав. Мої зауваження, що оплата телекомунікаційних послуг ніяк не обмежена існуючими Правилами акції службою підтримки Приватбанку до уваги не прийняті. Натомість оператор служби підтримки написав наступне: «це оплата на рахунок мобільного оператора. Не оплата за товари чи послуги в інтернеті… Платежі , які робили , це не оплата товарів, послуг чи робіт.» Усі мої зауваження, що телекомунікаційні послуги — це теж послуги, що згідно квитанцій які формуються Приват24 усі здійсненні мною платежі мають ознаку «Покупка», а не «Переказ» до уваги не приймались. Натомість оператор зазначив, що «По рішенню банку , оплати за комунальні послуги і оплати за поповнення телефону через будь які канали не приймають участі в акції». Моє прохання надати посилання на документ, яким прийняте таке рішення та повідомити як таке рішення узгоджується з опублікованими Правилами акції, на жаль, лишилось без відповіді. Іншими словами працівник банку повідомив, що Банк прийняв рішення, яке суперечить умовам ним же опублікованим Правилам акції, не виплачувати винагороду тим учасникам, які в зазначений період оплачували через інтернет без використання Приват24 (тобто користувались сторонніми інтернет-ресурсами) телекомунікаційні та/або комунальні послуги. На мою остаточну вимогу прийняти заявку на перегляд рішення Банку, яке суперечить Умовам акції, оператор служби підтримки повідомив мене, що «Заявка не буде подана повторно.» За таких умов вважаю, що дії банку мають ознаки шахрайства та недобросовістної реклами, яка в свою чергу призводить до не чесної конкуренції на ринку банківських послуг. Адже для оплати телекомунікаційних послуг я міг скористатися картками інших банків, які є в моєму розпоряджені та які чесно виконують умови своїх акцій, а також угод на обслуговування власних банківських продуктів. Вважаю, що такими діями Банк підриває довіру пересічних громадян України до банківської системи і не сприяє виконанню нею поставлених завдань по залученню коштів та розвитку cashless економіки. Описана мною ситуація є не поодинокою — мені відомо, що в цей же період часу Банк відмовив щонайменше 20 своїм клієнтам у виплаті винагороди по Акції з аналогічних причин. Також усім згаданим клієнтом службою підтримки Банку відмовлено в прийняті заявок на перегляд рішення Банку про відмову у виплаті по Акції. На поточний момент в мережі інтернет достатньо велика спільнота клієнтів з великим негативом обговорює ситуацію, що склалась навколо цієї Акції Банку. Враховуючи вищевикладене, прошу Національний банк України дати належну оцінку діям Банку при проведені ним Акції з грубим порушенням ним же самим встановленим Правилам акції. Одночасно прошу Національний банк України втрутитись у ситуацію та зобов'язанти Банк прийняти та розглянути повторні заявки від клієнтів, яким було відмовлено у виплаті заохочення через порушення самим Банком Умов акції. Прошу вважати моє звернення як звернення громадянина України в рамках Закону України «Про звернення громадян». Про результати розгляду мого звернення прошу повідомити мене у терміни передбачені Законом України «Про звернення громадян» електронною поштою на мою адресу: <e-mail> . Одночасно повідомляю, що за потреби можу надати копії документів, що підтверджують дійсність описаної мною ситуації, а саме копії платіжних документів на оплату телекомунікаційних послуг в період акції з позначкою ПриватБанку «Покупка» та «Оплата телекомунікаційних послуг», копію переписки зі службою підтримки Банку та ін.
Збережемо для історії умови повністю: 2. Умови участі в Акції. 2.1. Для участі в Акції Потенційному учаснику Акції необхідно протягом Періоду Акції: 2.1.1. Мати відкриту/відкриті Картку/Картки або оформити Картку/Картки. 2.1.2. Заповнити реєстраційну форму учасника Акції за посиланням https://promos.privatbank.ua до 25 березня 2020 року включно. 2.1.3. Здійснити щонайменше 5 безготівковкових оплат на загальну суму від 3 000 грн в будь-яких торговельно-сервісних підприємствах на території України або в Інтернеті будь-яких товарів, робіт чи послуг Карткою/Картками будь-яким способом, у тому числі через POS-термінали будь-яких банків, через смартфон, безконтактною карткою тощо (надалі – «Транзакція»). 2.1.4. Протягом Періоду Акції не здійснити жодної операції з отримання готівкових коштів через банкомат/касу ПриватБанку або банкомати/каси будь-яких інших банків.
Ще є одне дуже цікаве положення в законодавстві, але буде важко його викрутити в правильному напрямку:
У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
1) у статті 156-1:
абзац перший частини першої після слів "громадянам-споживачам" доповнити словами "(крім споживачів фінансових послуг)";
доповнити частинами п’ятою і шостою такого змісту:
"Ненадання, несвоєчасне надання споживачу фінансових послуг інформації про умови надання фінансової послуги, яку він має намір отримати, та іншої інформації, обов’язковість надання якої споживачу фінансових послуг передбачена законодавством, а також надання інформації про фінансову послугу, учасника ринку фінансових послуг, що містить неповні, неточні або недостовірні відомості (дані), -
тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб, фізичних осіб - підприємців від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Дії, передбачені частиною п’ятою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, -
тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб, фізичних осіб - підприємців від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян"