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Акция от Привата "Без стейків
сумно, а без кеша — вигідно!"

Акция от Привата "Без стейків сумно, а без кеша — вигідно!"
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 09:40

mustbe
Зміни свіжі, кодекс діючий!!!
В нього постійно вносять зміни, на рік прийняття не зважайте ;)
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/122-20#n7
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 11:10

Думал идти сегодня подавать бумажные кляузы.
Но в п24 пишут:
"17.05.2020: встановлено час вирішення: 18.05.20 причина перенесення: Ваш вопрос передан на более высокий уровень обработки."
Пожалуй, дождусь окончательного отлупа от студентов, и тогда - алга.
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 11:48

Позвонили студенты, завели песню про телеком и коммуналь.
Раз 10 упорно спрашивал конкретный номер пункта правил, который был нарушен или не выполнен.
Взяли время на подумать
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 12:21

Вам не нарахований кешбек по акції "Без стейків сумно, а без кеша — вигідно!".тому що Ви робили оплату за комунальні послуги,дана категорія не належати до оплати в інтернеті, оплата належати до категорії комунальних послуг,(тако ж поповнення мобільного телефону не належати до категорії оплати в інтернеті).
На сайті privatbank.ua не вказаний пункт про проплату комунальних послуг,проносимо свої вибачення.


Отлуп получен. Признали свой косяк.
Начинаю пулять бумажки
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 12:29

mustbe
Терпіння, натхнення та удачі!!!
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Повідомлень: 6637
З нами з: 03.07.09
Подякував: 246 раз.
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  #<12
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