Акция от Привата "Без стейків сумно, а без кеша — вигідно!"

Думал идти сегодня подавать бумажные кляузы. Но в п24 пишут: "17.05.2020: встановлено час вирішення: 18.05.20 причина перенесення: Ваш вопрос передан на более высокий уровень обработки." Пожалуй, дождусь окончательного отлупа от студентов, и тогда - алга.
Вам не нарахований кешбек по акції "Без стейків сумно, а без кеша — вигідно!".тому що Ви робили оплату за комунальні послуги,дана категорія не належати до оплати в інтернеті, оплата належати до категорії комунальних послуг,(тако ж поповнення мобільного телефону не належати до категорії оплати в інтернеті). На сайті privatbank.ua не вказаний пункт про проплату комунальних послуг,проносимо свої вибачення.
Отлуп получен. Признали свой косяк. Начинаю пулять бумажки