Акция от Привата "Без стейків сумно, а без кеша — вигідно!"

Думал идти сегодня подавать бумажные кляузы. Но в п24 пишут: "17.05.2020: встановлено час вирішення: 18.05.20 причина перенесення: Ваш вопрос передан на более высокий уровень обработки." Пожалуй, дождусь окончательного отлупа от студентов, и тогда - алга.
Вам не нарахований кешбек по акції "Без стейків сумно, а без кеша — вигідно!".тому що Ви робили оплату за комунальні послуги,дана категорія не належати до оплати в інтернеті, оплата належати до категорії комунальних послуг,(тако ж поповнення мобільного телефону не належати до категорії оплати в інтернеті). На сайті privatbank.ua не вказаний пункт про проплату комунальних послуг,проносимо свої вибачення.
Отлуп получен. Признали свой косяк. Начинаю пулять бумажки
А якщо придумають шо призовий фонд вичерпався шо робить?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
mustbe написав:Вам не нарахований кешбек по акції "Без стейків сумно, а без кеша — вигідно!".тому що Ви робили оплату за комунальні послуги,дана категорія не належати до оплати в інтернеті, оплата належати до категорії комунальних послуг,(тако ж поповнення мобільного телефону не належати до категорії оплати в інтернеті). На сайті privatbank.ua не вказаний пункт про проплату комунальних послуг,проносимо свої вибачення.
Відповідь написано якоюсь абракадаброю, це не українська мова. Рівень грамотності того, хто писав, ставить під сумнів рівень компетентності цієї особи щодо розгляду даної заявки.
Востаннє редагувалось Ferlakur в Пон 18 тра, 2020 13:27, всього редагувалось 1 раз.