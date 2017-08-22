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Акция от Привата "Без стейків
сумно, а без кеша — вигідно!"

Акция от Привата "Без стейків сумно, а без кеша — вигідно!"
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<123>
Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 09:40

mustbe
Зміни свіжі, кодекс діючий!!!
В нього постійно вносять зміни, на рік прийняття не зважайте ;)
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/122-20#n7
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 11:10

Думал идти сегодня подавать бумажные кляузы.
Но в п24 пишут:
"17.05.2020: встановлено час вирішення: 18.05.20 причина перенесення: Ваш вопрос передан на более высокий уровень обработки."
Пожалуй, дождусь окончательного отлупа от студентов, и тогда - алга.
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 11:48

Позвонили студенты, завели песню про телеком и коммуналь.
Раз 10 упорно спрашивал конкретный номер пункта правил, который был нарушен или не выполнен.
Взяли время на подумать
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 12:21

Вам не нарахований кешбек по акції "Без стейків сумно, а без кеша — вигідно!".тому що Ви робили оплату за комунальні послуги,дана категорія не належати до оплати в інтернеті, оплата належати до категорії комунальних послуг,(тако ж поповнення мобільного телефону не належати до категорії оплати в інтернеті).
На сайті privatbank.ua не вказаний пункт про проплату комунальних послуг,проносимо свої вибачення.


Отлуп получен. Признали свой косяк.
Начинаю пулять бумажки
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 12:29

mustbe
Терпіння, натхнення та удачі!!!
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 12:36

Кому звонят студенты с отлупами - требуйте, чтобы в ответе он признали, что "забыли" указать в правилах телеком и коммуналь
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А якщо придумають шо призовий фонд вичерпався шо робить?
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 13:24

  mustbe написав:Вам не нарахований кешбек по акції "Без стейків сумно, а без кеша — вигідно!".тому що Ви робили оплату за комунальні послуги,дана категорія не належати до оплати в інтернеті, оплата належати до категорії комунальних послуг,(тако ж поповнення мобільного телефону не належати до категорії оплати в інтернеті).
На сайті privatbank.ua не вказаний пункт про проплату комунальних послуг,проносимо свої вибачення.

Відповідь написано якоюсь абракадаброю, це не українська мова.
Рівень грамотності того, хто писав, ставить під сумнів рівень компетентності цієї особи щодо розгляду даної заявки.
Востаннє редагувалось Ferlakur в Пон 18 тра, 2020 13:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 13:26

  Ferlakur написав:Відповідь написано якоюсь абракадаброю, це не українська мова.

Студенты, сэр )
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 13:29

  mustbe написав:
  Ferlakur написав:Відповідь написано якоюсь абракадаброю, це не українська мова.

Студенты, сэр )

Так студенти сидять на всіх рівнях пітримки, чи шо? І студенти приймають рішення по спірним ситуаціям, пов'язаним з грошима?
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