Акция от Привата "Без стейків сумно, а без кеша — вигідно!"

Никакие решения они не принимают.
У них есть методичка с мантрой про коммуналь и телеком.
Вот по этой методичке они и дают всем отлуп. Первая линия обороны, так сказать.
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
Додано: Пон 18 тра, 2020 13:38
Никакие решения они не принимают.
У них есть методичка с мантрой про коммуналь и телеком.
Вот по этой методичке они и дают всем отлуп. Первая линия обороны, так сказать.
Додано: Пон 18 тра, 2020 13:48
Додано: Пон 18 тра, 2020 13:58
Та то просто один студент передал другому, это не уровень.
Уровень - это официальные обращения, а не писульки в чатах и п24.
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