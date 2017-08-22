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Акция от Привата "Без стейків
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Акция от Привата "Без стейків сумно, а без кеша — вигідно!"
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 13:38

Никакие решения они не принимают.
У них есть методичка с мантрой про коммуналь и телеком.
Вот по этой методичке они и дают всем отлуп. Первая линия обороны, так сказать.
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 13:48

  mustbe написав:Никакие решения они не принимают.
У них есть методичка с мантрой про коммуналь и телеком.
Вот по этой методичке они и дают всем отлуп. Первая линия обороны, так сказать.

Так вроде ж это ответ с "более высокого уровня"?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 13:58

Та то просто один студент передал другому, это не уровень.
Уровень - это официальные обращения, а не писульки в чатах и п24.
mustbe
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  #<123
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