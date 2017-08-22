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Акция от Привата "Без стейків сумно, а без кеша — вигідно!"
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
Додано: Пон 18 тра, 2020 13:38
Никакие решения они не принимают.
У них есть методичка с мантрой про коммуналь и телеком.
Вот по этой методичке они и дают всем отлуп. Первая линия обороны, так сказать.
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Додано: Пон 18 тра, 2020 13:48
mustbe написав:
Никакие решения они не принимают.
У них есть методичка с мантрой про коммуналь и телеком.
Вот по этой методичке они и дают всем отлуп. Первая линия обороны, так сказать.
Так вроде ж это ответ с "более высокого уровня"?
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Додано: Пон 18 тра, 2020 13:58
Та то просто один студент передал другому, это не уровень.
Уровень - это официальные обращения, а не писульки в чатах и п24.
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mustbe
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Додано: Пон 18 тра, 2020 15:39
Позвонили сестре, из типа "главного чего-то там" (главная начальница стола в колцентре привата, возле туалета)
Вобщем пошли в тупой отмороз. Петляла-петляла эта "начальница", сама правила не читала, гадала-выдумывала, - в итоге, когда не нашла ничего кроме беспредельного 7 раздела правил - сама сдалась и предложила отправить бумажный ответ (посыл на-уй) на домашний адрес.
Вобщем, требуйте их читать раздел 2.3 правил (исключения):
2.3. Не відповідають умовам Акції та не належать до операцій з використанням Карток:
2.3.1. Операції, які було здійснено до 00:00 26 березня 2020 року та після 23:59 24 квітня 2020 року за київським часом.
2.3.2. Операції з отримання готівкових коштів через банкомати, банки та/або інші кредитно-фінансові установи.
2.3.3. Перекази коштів з рахунку Картки на банківські рахунки фізичних та/або юридичних осіб, що було здійснено у філіях банку, у т. ч. перекази для оплати податкових платежів тощо.
2.3.4. Операції з оплати дорожніх чеків і лотерейних квитків.
2.3.5. Операції з оплати ставок і парі в казино та інших гральних закладах.
И 2 вопроса из FAQ:
Я можу виконувати інші необхідні операції з картки Masterсard® під час акції?
Так. Під час акції не можна лише знімати готівку, решту операцій (наприклад, переказ з картки на картку, поповнення мобільного тощо) можна виконувати без обмежень.
Чи належать операції, здійснені через Приват24 (поповнення мобільного, переказ з картки на картку, оплата комунальних послуг), до інтернет-транзакцій?
Ні.
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Додано: Пон 18 тра, 2020 15:41
Я так понял, это и был ответ "более высокого уровня" (не абитуриентки Бердичевского с.х. колледжа, а возможно ЦЕЛОЙ стажёрки из отделения)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Пон 18 тра, 2020 16:16
Вкладчик1234 написав:
И 2 вопроса из FAQ:
Щодо FAQ:
1. Це не є офіційні умови, а трактування студента, айтішніка, секретаря ..., які випадково отримали доступ до сайту.
2. Даний фак з'явився пізніше, ніж умови та не повинен мати ніякої зворотної дії в часі! Щодо його дії щодо майбутнього - див.п.1!
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