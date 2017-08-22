Акция от Привата "Без стейків сумно, а без кеша — вигідно!"

Позвонили сестре, из типа "главного чего-то там" (главная начальница стола в колцентре привата, возле туалета)
Вобщем пошли в тупой отмороз. Петляла-петляла эта "начальница", сама правила не читала, гадала-выдумывала, - в итоге, когда не нашла ничего кроме беспредельного 7 раздела правил - сама сдалась и предложила отправить бумажный ответ (посыл на-уй) на домашний адрес.
Вобщем, требуйте их читать раздел 2.3 правил (исключения):
2.3. Не відповідають умовам Акції та не належать до операцій з використанням Карток: 2.3.1. Операції, які було здійснено до 00:00 26 березня 2020 року та після 23:59 24 квітня 2020 року за київським часом. 2.3.2. Операції з отримання готівкових коштів через банкомати, банки та/або інші кредитно-фінансові установи. 2.3.3. Перекази коштів з рахунку Картки на банківські рахунки фізичних та/або юридичних осіб, що було здійснено у філіях банку, у т. ч. перекази для оплати податкових платежів тощо. 2.3.4. Операції з оплати дорожніх чеків і лотерейних квитків. 2.3.5. Операції з оплати ставок і парі в казино та інших гральних закладах.
И 2 вопроса из FAQ:
Я можу виконувати інші необхідні операції з картки Masterсard® під час акції?
Так. Під час акції не можна лише знімати готівку, решту операцій (наприклад, переказ з картки на картку, поповнення мобільного тощо) можна виконувати без обмежень.
Чи належать операції, здійснені через Приват24 (поповнення мобільного, переказ з картки на картку, оплата комунальних послуг), до інтернет-транзакцій?
Ні.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Щодо FAQ: 1. Це не є офіційні умови, а трактування студента, айтішніка, секретаря ..., які випадково отримали доступ до сайту. 2. Даний фак з'явився пізніше, ніж умови та не повинен мати ніякої зворотної дії в часі! Щодо його дії щодо майбутнього - див.п.1!
2.1. Для участі в Акції Потенційному учаснику Акції необхідно протягом Періоду Акції: ... 2.2. Дані про кожну Транзакцію, що відповідає умовам участі в Акції, зазначеним у п. 2.1 Правил, вносяться Організатором до бази учасників Акції, серед яких визначаються переможці Акції, які мають право на отримання подарунка Акції (надалі – «База Акції»). База Акції містить дані про дату та суму Транзакції, номер телефону учасника Акції, а також інші дані учасника, визначені Організатором. Відповідальність за достовірність даних у Базі Акції несе Організатор.
Получается, что Огранизатор (Приват) не внёс в базу данные по по транзакциям, которые полностью соответствуют пункту 2.1. За что он должен нести ответственность, как минимум - выплатить сорри-бонус