Акция от Привата "Без стейків сумно, а без кеша — вигідно!"

Звонить на горячку - это получать дешёвые отлупы от таких же студентов как и в привате.
Только официальные жалобы, желательно - бумажные
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
Додано: Пон 18 тра, 2020 19:05
Звонить на горячку - это получать дешёвые отлупы от таких же студентов как и в привате.
Только официальные жалобы, желательно - бумажные
Додано: Пон 18 тра, 2020 19:19
В НБУ звичайно є й оператори, але частіше втрапляєш на автовідповідач, який зафіксує ваше звернення, на яке потім нададуть писмову відповідь. Теж саме буде й коли втрапиш на оператора. Втім повністю з Вами згоден - тільки офіційні звернення в вигляді листа зі своїми повними даними (щоб не було підстав вважати анонімкою) та вимогою надати відповідь. Щодо того щоб заява була паперова - для Привату мабуть так. А в НБУ з приходом тітоньки Го був зроблений стрімкий прорив в сторону "paperless" і вже давно електронне звернення вони прирівнюють до паперового варіанту, тому НБУ можна і писати на скриньку nbu@bank.gov.ua
Втім моє сьогоднішнє звернення поки лишилось без будь-якого реагування. Але певен, що зареєструють.
Долучаймося до акції "Свин, пни скаженого бегемота!"
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