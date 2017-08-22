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Акция от Привата "Без стейків
сумно, а без кеша — вигідно!"

Акция от Привата "Без стейків сумно, а без кеша — вигідно!"
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<1234
Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 19:05

Звонить на горячку - это получать дешёвые отлупы от таких же студентов как и в привате.
Только официальные жалобы, желательно - бумажные
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 19:19

  mustbe написав:Звонить на горячку - это получать дешёвые отлупы от таких же студентов как и в привате.
Только официальные жалобы, желательно - бумажные

В НБУ звичайно є й оператори, але частіше втрапляєш на автовідповідач, який зафіксує ваше звернення, на яке потім нададуть писмову відповідь. Теж саме буде й коли втрапиш на оператора. Втім повністю з Вами згоден - тільки офіційні звернення в вигляді листа зі своїми повними даними (щоб не було підстав вважати анонімкою) та вимогою надати відповідь. Щодо того щоб заява була паперова - для Привату мабуть так. А в НБУ з приходом тітоньки Го був зроблений стрімкий прорив в сторону "paperless" і вже давно електронне звернення вони прирівнюють до паперового варіанту, тому НБУ можна і писати на скриньку nbu@bank.gov.ua
Втім моє сьогоднішнє звернення поки лишилось без будь-якого реагування. Але певен, що зареєструють.
Долучаймося до акції "Свин, пни скаженого бегемота!" ;)
Alien
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 10:45

2.1.3. Здійснити щонайменше 5 безготівковкових оплат на загальну суму від 3 000 грн в будь-яких торговельно-сервісних підприємствах на території України або в Інтернеті будь-яких товарів, робіт чи послуг Карткою/Картками будь-яким способом, у тому числі через POS-термінали будь-яких банків, через смартфон, безконтактною карткою тощо (надалі – «Транзакція»).


С чего вдруг приватовцы решили выделить и выбросить операции с коммуналкой и мобилами - вопрос.
Хотя нет.
Это просто беспредел
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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