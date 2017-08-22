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Акция от Привата "Без стейків
сумно, а без кеша — вигідно!"

Акция от Привата "Без стейків сумно, а без кеша — вигідно!"
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<12345>
Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 19:05

Звонить на горячку - это получать дешёвые отлупы от таких же студентов как и в привате.
Только официальные жалобы, желательно - бумажные
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 19:19

  mustbe написав:Звонить на горячку - это получать дешёвые отлупы от таких же студентов как и в привате.
Только официальные жалобы, желательно - бумажные

В НБУ звичайно є й оператори, але частіше втрапляєш на автовідповідач, який зафіксує ваше звернення, на яке потім нададуть писмову відповідь. Теж саме буде й коли втрапиш на оператора. Втім повністю з Вами згоден - тільки офіційні звернення в вигляді листа зі своїми повними даними (щоб не було підстав вважати анонімкою) та вимогою надати відповідь. Щодо того щоб заява була паперова - для Привату мабуть так. А в НБУ з приходом тітоньки Го був зроблений стрімкий прорив в сторону "paperless" і вже давно електронне звернення вони прирівнюють до паперового варіанту, тому НБУ можна і писати на скриньку nbu@bank.gov.ua
Втім моє сьогоднішнє звернення поки лишилось без будь-якого реагування. Але певен, що зареєструють.
Долучаймося до акції "Свин, пни скаженого бегемота!" ;)
Alien
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 10:45

2.1.3. Здійснити щонайменше 5 безготівковкових оплат на загальну суму від 3 000 грн в будь-яких торговельно-сервісних підприємствах на території України або в Інтернеті будь-яких товарів, робіт чи послуг Карткою/Картками будь-яким способом, у тому числі через POS-термінали будь-яких банків, через смартфон, безконтактною карткою тощо (надалі – «Транзакція»).


С чего вдруг приватовцы решили выделить и выбросить операции с коммуналкой и мобилами - вопрос.
Хотя нет.
Это просто беспредел
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 12:57

  Вкладчик1234 написав:С чего вдруг приватовцы решили выделить и выбросить операции с коммуналкой и мобилами - вопрос.
Хотя нет.
Это просто беспредел

Просто затупили при составлении условий акции, забыли, шо народ массово платит коммуналку.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 20:44

Выплатили 800 грн

Моей жене час назад выплатили 800 грн. Операции все в торговой сети. Утверждали, что сумма покупок меньше 3000. Однако после обращения посчитали получше и все.
Так что, кто не свинорылил с коммуналкой и пополнением телефонов - может получить свои 800 после обращения.
ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 83HGDTY гарантированно получите +50 грн!!!
toleranza
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 20:48

  toleranza написав:Моей жене час назад выплатили 800 грн. Операции все в торговой сети. Утверждали, что сумма покупок меньше 3000. Однако после обращения посчитали получше и все.
Так что, кто не свинорылил с коммуналкой и пополнением телефонов - может получить свои 800 после обращения.

Приват во всей красе. Выбивать нужно даже тем, кто не свинорылил.
Ничего, может свинорылы своего ещё добьются. Кстати, toleranza, Ваша выплата могла произойти благодаря волне, поднятой свинорылами. Т.к. в такой ситуации "шило в мешке не утаишь" уже
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 20:50

Re: Акция от Привата "Без стейків сумно, а без кеша — вигідн

Чому оплата комуналки - це свинорил, а операції в торговій мережі - не свинорил?!! :roll:
V2
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 21:00

Если бы написали что коммуналка и мобильный не учавствуют, оплатили бы в торговой сети. Через интернет удобнее.
Востаннє редагувалось demichh в Вів 19 тра, 2020 21:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 21:01

  V2 написав:Чому оплата комуналки - це свинорил, а операції в торговій мережі - не свинорил?!! :roll:

В данном случае - это трактовка привата.
Конечно же, никакого свинорыльства тут нет.
Тогда можно считать свинориством оплату картами к кешбеком, или кредиткой в грейсе
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 21:17

  Вкладчик1234 написав:
  V2 написав:Чому оплата комуналки - це свинорил, а операції в торговій мережі - не свинорил?!! :roll:

В данном случае - это трактовка привата.
Конечно же, никакого свинорыльства тут нет.
Тогда можно считать свинориством оплату картами к кешбеком, или кредиткой в грейсе

Это необоснованное обогащение за счет трат только в бонусных категориях.)
guntherhouse777
 
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