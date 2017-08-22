Акция от Привата "Без стейків сумно, а без кеша — вигідно!"

Звонить на горячку - это получать дешёвые отлупы от таких же студентов как и в привате.
Только официальные жалобы, желательно - бумажные
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
Додано: Пон 18 тра, 2020 19:05
Звонить на горячку - это получать дешёвые отлупы от таких же студентов как и в привате.
Только официальные жалобы, желательно - бумажные
Додано: Пон 18 тра, 2020 19:19
В НБУ звичайно є й оператори, але частіше втрапляєш на автовідповідач, який зафіксує ваше звернення, на яке потім нададуть писмову відповідь. Теж саме буде й коли втрапиш на оператора. Втім повністю з Вами згоден - тільки офіційні звернення в вигляді листа зі своїми повними даними (щоб не було підстав вважати анонімкою) та вимогою надати відповідь. Щодо того щоб заява була паперова - для Привату мабуть так. А в НБУ з приходом тітоньки Го був зроблений стрімкий прорив в сторону "paperless" і вже давно електронне звернення вони прирівнюють до паперового варіанту, тому НБУ можна і писати на скриньку nbu@bank.gov.ua
Втім моє сьогоднішнє звернення поки лишилось без будь-якого реагування. Але певен, що зареєструють.
Долучаймося до акції "Свин, пни скаженого бегемота!"
Додано: Вів 19 тра, 2020 10:45
С чего вдруг приватовцы решили выделить и выбросить операции с коммуналкой и мобилами - вопрос.
Хотя нет.
Это просто беспредел
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Вів 19 тра, 2020 12:57
Додано: Вів 19 тра, 2020 20:44
Выплатили 800 грн
Моей жене час назад выплатили 800 грн. Операции все в торговой сети. Утверждали, что сумма покупок меньше 3000. Однако после обращения посчитали получше и все.
Так что, кто не свинорылил с коммуналкой и пополнением телефонов - может получить свои 800 после обращения.
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Додано: Вів 19 тра, 2020 20:48
Приват во всей красе. Выбивать нужно даже тем, кто не свинорылил.
Ничего, может свинорылы своего ещё добьются. Кстати, toleranza, Ваша выплата могла произойти благодаря волне, поднятой свинорылами. Т.к. в такой ситуации "шило в мешке не утаишь" уже
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Вів 19 тра, 2020 20:50
Re: Акция от Привата "Без стейків сумно, а без кеша — вигідн
Чому оплата комуналки - це свинорил, а операції в торговій мережі - не свинорил?!!
Додано: Вів 19 тра, 2020 21:00
Если бы написали что коммуналка и мобильный не учавствуют, оплатили бы в торговой сети. Через интернет удобнее.
Востаннє редагувалось demichh в Вів 19 тра, 2020 21:20, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 19 тра, 2020 21:01
В данном случае - это трактовка привата.
Конечно же, никакого свинорыльства тут нет.
Тогда можно считать свинориством оплату картами к кешбеком, или кредиткой в грейсе
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Вів 19 тра, 2020 21:17
Это необоснованное обогащение за счет трат только в бонусных категориях.)
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