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Акция от Привата "Без стейків
сумно, а без кеша — вигідно!"

Акция от Привата "Без стейків сумно, а без кеша — вигідно!"
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<12345
Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 21:41

Re: Акция от Привата "Без стейків сумно, а без кеша — вигідн

  guntherhouse777 написав:необоснованное обогащение


Збагачення - це якби відбулось.
В чому необгрунтованість - питання!
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 10:22

запустили новый кешлес-развод и "розыгрышем", условия прописаны ТАК ЖЕ ПО-ДЕ6ИЛЬНОМУ



Кстати, по поводу первоначального развода. Звонили мне типа "из Днепра". Сказали всё то же самое. Но им очень не понравилось, что на каждое их слово, есть контрагрумент в правилах. И не удивлюсь, если они их (правила) перепишут на сайте.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 10:36

Судя по тому, что условия второго "розыгрыша" практически совпадают с первым - я так понимаю, "призовой фонд" для второго сформирован из денег, "сэкономленных" на кидке в первом
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 10:50

По новой акции - честно пишут, что это лотерея
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 11:07

  mustbe написав:По новой акции - честно пишут, что это лотерея

Так по первоначальной тоже было "1000 участников" сначала
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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