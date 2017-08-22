Акция от Привата "Без стейків сумно, а без кеша — вигідно!"

Додано: Сер 20 тра, 2020 10:36

Судя по тому, что условия второго "розыгрыша" практически совпадают с первым - я так понимаю, "призовой фонд" для второго сформирован из денег, "сэкономленных" на кидке в первом

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин