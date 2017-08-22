Акция от Привата "Без стейків сумно, а без кеша — вигідно!"

Збагачення - це якби відбулось.
В чому необгрунтованість - питання!
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
Додано: Вів 19 тра, 2020 21:41
Re: Акция от Привата "Без стейків сумно, а без кеша — вигідн
Додано: Сер 20 тра, 2020 10:22
запустили новый кешлес-развод и "розыгрышем", условия прописаны ТАК ЖЕ ПО-ДЕ6ИЛЬНОМУ
Кстати, по поводу первоначального развода. Звонили мне типа "из Днепра". Сказали всё то же самое. Но им очень не понравилось, что на каждое их слово, есть контрагрумент в правилах. И не удивлюсь, если они их (правила) перепишут на сайте.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Сер 20 тра, 2020 10:36
Судя по тому, что условия второго "розыгрыша" практически совпадают с первым - я так понимаю, "призовой фонд" для второго сформирован из денег, "сэкономленных" на кидке в первом
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Сер 20 тра, 2020 10:50
По новой акции - честно пишут, что это лотерея
Додано: Сер 20 тра, 2020 11:07
Так по первоначальной тоже было "1000 участников" сначала
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Сер 20 тра, 2020 13:31
Додано: Сер 20 тра, 2020 13:42
Re: Акция от Привата "Без стейків сумно, а без кеша — вигідн
Ну чё пополнять мобильный можно через сайт оператора, без комиссии
Додано: Сер 20 тра, 2020 14:00
Паузами и вздохами
Видимо была заготовлена речь из расчёта "на оленя". А оказалось, что клиент читал правила, и "порвал шаблон"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Сер 20 тра, 2020 14:42
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