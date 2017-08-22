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Акция от Привата "Без стейків
сумно, а без кеша — вигідно!"

Акция от Привата "Без стейків сумно, а без кеша — вигідно!"
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 17:10

  vpchelko написав:
  Alien написав:
  vpchelko написав:Ну чё пополнять мобильный можно через сайт оператора, без комиссии

Так. Причому не тільки через сайт оператора, а і через ряд інших сервісів - портмоне, тас2ю...

без абон-платы и комиссии? Картой приватбанка?

Так. А що Вас дивує. Згадана оплата йде як оплата "телекомункаційних послуг". Аналогічно як наприклад та ж сама "Воля" та ін. Це банальна оплата за послуги в інтернеті як наприклад в нормальному інтернет-магазині. То яка може бути ще комісія чи абон-плата? То приват на своєму сайті комісії при поповненні мобілок практикує, а який сенс це робити операторам стільникового зв'язку?
Alien
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 18:05

Re: Акция от Привата "Без стейків сумно, а без кеша — вигідн

Позвонили с ПриватБанка касательно обращения с жалобой в НБУ по сему вопросу (на почту и мобильный телефон не получал никаких уведомлений об принятии обращения).

У меня одна из 5-ти операций, была сделала через систему LiqPay (оплата коммунальных услуг на сайте предприятия) оплатой кредитных средств (торговая POS-операция). Эту операцию они не желают засчитывать. Остальные операции пополнения телефона и коммунальных услуг на сайте Potmone.com уже якобы катируются и они готовы были передать своему руководству на рассмотрение по начислению кешбека.

На моё замечание, что в правилах акции ничего не сказано касательно LiqPay не убедили представителя и сошлись на оправки ответа ими в НБУ.

ps Обращение отправлял в воскресенье вечером.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 18:43

Приватбанк!!!

Читаю форум и не понимаю людей... зачем врать и обливать грязью... Много лет пользуюсь банком... да не все идеально но что касается акции где обещали кэш бек при трате от 3000 грн и не пользоватся наличными... Я Получил !!! Спасибо банку!!! Просто может кто то не получил потому что что то не выполнил...
garbuzpetro79
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 20:05

garbuzpetro79 ботяра приватівська, убийся об стіну
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Это шоо, чуток таки достали бегемота, гaмнюka поганого :mrgreen: :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 10:36

Re: Акция от Привата "Без стейків сумно, а без кеша — вигідн

  garbuzpetro79 написав:Читаю форум и не понимаю людей


Прочитай правила акції - тоді зрозумієш!
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 10:57

Re: Акция от Привата "Без стейків сумно, а без кеша — вигідн

  MASolomko написав:Позвонили с ПриватБанка касательно обращения с жалобой в НБУ по сему вопросу (на почту и мобильный телефон не получал никаких уведомлений об принятии обращения).
Така ж ситуація з моїм зверненням. Збирався вже уточнювати наступного понеділка долю мого звернення, але сьогодні отримав дзвінок з Привату. На відміну від MASolomko - мої 5 оплат через сайт мобільного оператора відмовляються визнавати взагалі. На моє прохання перечитати розділ 2 на предмет відсутності там виключень по оплаті комуналя та мобілок відсилають мене до розділу 7, де банк вирішує спірні ситуації як йому заманеться і його рішення остаточне. Но мою незгоду з таким трактуванням, оскільки я вважаю, що спірна ситуація відсутня в принципі, бо банком просто не виконані умови акції - відповіли: "Оскільки є лист на НБУ значить ситуація спірна, а значить застосовується розділ 7. Відповідь отримаєте у передбачені законом терміни." :(
Alien
 
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