|
|
|
Акция от Привата "Без стейків сумно, а без кеша — вигідно!"
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Акційні пропозиції. кращі пропозиції
Додано: Сер 20 тра, 2020 17:10
vpchelko написав: Alien написав: vpchelko написав:
Ну чё пополнять мобильный можно через сайт оператора, без комиссии
Так. Причому не тільки через сайт оператора, а і через ряд інших сервісів - портмоне, тас2ю...
без абон-платы и комиссии? Картой приватбанка?
Так. А що Вас дивує. Згадана оплата йде як оплата "телекомункаційних послуг". Аналогічно як наприклад та ж сама "Воля" та ін. Це банальна оплата за послуги в інтернеті як наприклад в нормальному інтернет-магазині. То яка може бути ще комісія чи абон-плата? То приват на своєму сайті комісії при поповненні мобілок практикує, а який сенс це робити операторам стільникового зв'язку?
-
Alien
-
-
- Повідомлень: 87
- З нами з: 12.01.20
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 16 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 21 тра, 2020 18:05
Позвонили с ПриватБанка касательно обращения с жалобой в НБУ по сему вопросу (на почту и мобильный телефон не получал никаких уведомлений об принятии обращения).
У меня одна из 5-ти операций, была сделала через систему LiqPay (оплата коммунальных услуг на сайте предприятия) оплатой кредитных средств (торговая POS-операция). Эту операцию они не желают засчитывать. Остальные операции пополнения телефона и коммунальных услуг на сайте Potmone.com уже якобы катируются и они готовы были передать своему руководству на рассмотрение по начислению кешбека.
На моё замечание, что в правилах акции ничего не сказано касательно LiqPay не убедили представителя и сошлись на оправки ответа ими в НБУ.
ps Обращение отправлял в воскресенье вечером.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
- 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
- 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
-
MASolomko
-
-
- Повідомлень: 1981
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 125 раз.
- Подякували: 262 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 21 тра, 2020 18:43
Читаю форум и не понимаю людей... зачем врать и обливать грязью... Много лет пользуюсь банком... да не все идеально но что касается акции где обещали кэш бек при трате от 3000 грн и не пользоватся наличными... Я Получил !!! Спасибо банку!!! Просто может кто то не получил потому что что то не выполнил...
-
garbuzpetro79
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 21.05.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 21 тра, 2020 20:05
garbuzpetro79 ботяра приватівська, убийся об стіну
-
apostol
-
-
- Повідомлень: 240
- З нами з: 24.12.14
- Подякував: 714 раз.
- Подякували: 56 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 21 тра, 2020 21:37
Это шоо, чуток таки достали бегемота, гaмнюka поганого
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 31394
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2493 раз.
- Подякували: 3664 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 22 тра, 2020 10:36
garbuzpetro79 написав:
Читаю форум и не понимаю людей
Прочитай правила акції - тоді зрозумієш!
-
V2
-
4
-
- Повідомлень: 6649
- З нами з: 03.07.09
- Подякував: 246 раз.
- Подякували: 1111 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: П'ят 22 тра, 2020 10:57
MASolomko написав:
Позвонили с ПриватБанка касательно обращения с жалобой в НБУ по сему вопросу (на почту и мобильный телефон не получал никаких уведомлений об принятии обращения).
Така ж ситуація з моїм зверненням. Збирався вже уточнювати наступного понеділка долю мого звернення, але сьогодні отримав дзвінок з Привату. На відміну від MASolomko - мої 5 оплат через сайт мобільного оператора відмовляються визнавати взагалі. На моє прохання перечитати розділ 2 на предмет відсутності там виключень по оплаті комуналя та мобілок відсилають мене до розділу 7, де банк вирішує спірні ситуації як йому заманеться і його рішення остаточне. Но мою незгоду з таким трактуванням, оскільки я вважаю, що спірна ситуація відсутня в принципі, бо банком просто не виконані умови акції - відповіли: "Оскільки є лист на НБУ значить ситуація спірна, а значить застосовується розділ 7. Відповідь отримаєте у передбачені законом терміни."
-
Alien
-
-
- Повідомлень: 87
- З нами з: 12.01.20
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 16 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|78
|15172
|
|
|12
|4734
|
|
|5
|2354
|
|