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Акция от Привата "Без стейків
сумно, а без кеша — вигідно!"

Акция от Привата "Без стейків сумно, а без кеша — вигідно!"
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 17:57

Если говорить культурно - наглость, цинизм, беззаконие и вседозволенность.
За одно это нужно их покарать

Хоть бы потрудились ответить: как они трактуют коммуналь и телеком - как казино, лотереи или дорожные чеки ?
Прямо в лицо издеваются, гады
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 18:13

Одно слово- примат
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 18:23

  guntherhouse777 написав:Одно слово- примат

Ворлона на них нет )
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 18:28

  Мизантрóп написав:Это самая лучшая акция от Приветбанка


... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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  #<1 ... 4567
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