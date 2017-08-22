Акция от Привата "Без стейків сумно, а без кеша — вигідно!"

Если говорить культурно - наглость, цинизм, беззаконие и вседозволенность.
За одно это нужно их покарать
Хоть бы потрудились ответить: как они трактуют коммуналь и телеком - как казино, лотереи или дорожные чеки ?
Прямо в лицо издеваются, гады
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
Додано: П'ят 22 тра, 2020 17:57
Если говорить культурно - наглость, цинизм, беззаконие и вседозволенность.
За одно это нужно их покарать
Хоть бы потрудились ответить: как они трактуют коммуналь и телеком - как казино, лотереи или дорожные чеки ?
Прямо в лицо издеваются, гады
Додано: П'ят 22 тра, 2020 18:23
Додано: П'ят 22 тра, 2020 18:28
... делайте хоть что-нибудь!
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