Акция от Привата "Без стейків сумно, а без кеша — вигідно!"

Если говорить культурно - наглость, цинизм, беззаконие и вседозволенность.
За одно это нужно их покарать
Хоть бы потрудились ответить: как они трактуют коммуналь и телеком - как казино, лотереи или дорожные чеки ?
Прямо в лицо издеваются, гады
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 17:57
Если говорить культурно - наглость, цинизм, беззаконие и вседозволенность.
За одно это нужно их покарать
Хоть бы потрудились ответить: как они трактуют коммуналь и телеком - как казино, лотереи или дорожные чеки ?
Прямо в лицо издеваются, гады
Додано: П'ят 22 тра, 2020 18:23
Додано: П'ят 22 тра, 2020 18:28
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 22 тра, 2020 21:01
От, Лайнобанк!!!
Додано: П'ят 22 тра, 2020 21:15
Ну я чуток связан с КПИ, с фак-м прикладной мат-и, спудеев там называют приматами и даж оч. часто из уважения к их знаниям, а тут реально якесь зеленелайно.
Причем само обкакалось этой зелепухой, размазало по себе и грит, шо так нуна
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 22 тра, 2020 21:38
Рыба гниет с головы, и когда банк действует таким образом, значит ему это позволяют. И это еще раз доказывает, что чистка БСУ это только ее передел в нужных лицах и ничего более. Достаточно взглянуть на текущую "работу" Альфы, Глобуса, Привата, это из последнего. Дальше будет еще интереснее. На минимуме клиентов будут стараться отжать максимум прибыли и доказать что-то будет с каждым разом сложнее.
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