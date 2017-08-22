RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Акційні пропозиції
банків та компаній
/
Акция от Привата "Без стейків
сумно, а без кеша — вигідно!"

Акция от Привата "Без стейків сумно, а без кеша — вигідно!"
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 17:57

Если говорить культурно - наглость, цинизм, беззаконие и вседозволенность.
За одно это нужно их покарать

Хоть бы потрудились ответить: как они трактуют коммуналь и телеком - как казино, лотереи или дорожные чеки ?
Прямо в лицо издеваются, гады
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4074
З нами з: 27.12.17
Подякував: 93 раз.
Подякували: 344 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 18:13

Одно слово- примат
guntherhouse777
 
Повідомлень: 4386
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 296 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 18:23

  guntherhouse777 написав:Одно слово- примат

Ворлона на них нет )
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4074
З нами з: 27.12.17
Подякував: 93 раз.
Подякували: 344 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 18:28

  Мизантрóп написав:Это самая лучшая акция от Приветбанка


... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 31422
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2495 раз.
Подякували: 3664 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 21:01

  clientage написав:Это шоо, отак нагло мона поддать сомнениям, шо белый цвет является нечерным и бегемоту ничо за это не будет?
У кого мона сделать экспертизу п. 2.3. и отого 3го с конца последнего абзаца на предмет: возможного совпадения терминов "телекоммуникация" с казино, лотереей и налоговой :mrgreen: :mrgreen:
Отето ссуки заёрзали на сковородке. Ни стыда ни совести :mrgreen: :mrgreen:

Зображення


От, Лайнобанк!!!
V2
4
 
Повідомлень: 6652
З нами з: 03.07.09
Подякував: 246 раз.
Подякували: 1117 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 21:15

  guntherhouse777 написав:Одно слово- примат

Ну я чуток связан с КПИ, с фак-м прикладной мат-и, спудеев там называют приматами и даж оч. часто из уважения к их знаниям, а тут реально якесь зеленелайно.
Причем само обкакалось этой зелепухой, размазало по себе и грит, шо так нуна :mrgreen: :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 31422
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2495 раз.
Подякували: 3664 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 21:38

  clientage написав:Причем само обкакалось этой зелепухой, размазало по себе и грит, шо так нуна :mrgreen: :mrgreen:

Рыба гниет с головы, и когда банк действует таким образом, значит ему это позволяют. И это еще раз доказывает, что чистка БСУ это только ее передел в нужных лицах и ничего более. Достаточно взглянуть на текущую "работу" Альфы, Глобуса, Привата, это из последнего. Дальше будет еще интереснее. На минимуме клиентов будут стараться отжать максимум прибыли и доказать что-то будет с каждым разом сложнее.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9623
З нами з: 03.11.08
Подякував: 711 раз.
Подякували: 2074 раз.
 
Профіль
1
6
2
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 22:11

Re: Акция от Привата "Без стейків сумно, а без кеша — вигідн

  mustbe написав:Хоть бы потрудились ответить: как они трактуют коммуналь и телеком - как казино, лотереи или дорожные чеки ?
Прямо в лицо издеваются, гады
У моїй сьогоднішній розмові працівник привату на аналогічне моє питання як вони "трактують комуналь та телеком" відповів - що це не оплата, а перекази на рахунок. Моє питання чому в такому випадку приват24 генерує чек терміналу, де слово "оплата" великими буквами написано посередині і ніяких згадок про "переказ" - лишилось без відповіді.
Alien
 
Повідомлень: 100
З нами з: 12.01.20
Подякував: 8 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 23:04

  Alien написав:
  mustbe написав:Хоть бы потрудились ответить: как они трактуют коммуналь и телеком - как казино, лотереи или дорожные чеки ?
Прямо в лицо издеваются, гады
У моїй сьогоднішній розмові працівник привату на аналогічне моє питання як вони "трактують комуналь та телеком" відповів - що це не оплата, а перекази на рахунок. Моє питання чому в такому випадку приват24 генерує чек терміналу, де слово "оплата" великими буквами написано посередині і ніяких згадок про "переказ" - лишилось без відповіді.

Безналичная оплата за выполнение к-л услуг или работ выполняется переводом с одного счета на другой через различные каналы, в данном случае через ПОС.
Кроме этого категория операции определяется МСС.
Факт выполнения работ/услуг фиксируется в квитанции.
Хай це зеленелайно идет лесом :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 31422
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2495 раз.
Подякували: 3664 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 23:41

  clientage написав:
  guntherhouse777 написав:Одно слово- примат

Ну я чуток связан с КПИ, с фак-м прикладной мат-и, спудеев там называют приматами и даж оч. часто из уважения к их знаниям, а тут реально якесь зеленелайно.

Да-да, приматов попрошу не обижать.
Мы люди хрупкие, нежные и душевно ранимые.
Никакого отношения к #зеленелайно не имеем )
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4074
З нами з: 27.12.17
Подякував: 93 раз.
Подякували: 344 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 4567
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Акції від банку "ГЛОБУС" 1 ... 6, 7, 8
Ірина_ » Вів 22 сер, 2017 15:37
78 15221
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 гру, 2019 10:28
Assistant_Portal
Акції від банку "Альянс" 1, 2
Assistant_Portal » Сер 06 гру, 2017 17:18
12 4744
Переглянути останнє повідомлення
Сер 27 лис, 2019 15:58
Assistant_Portal
Акції від банку "Південний"
Ірина_ » П'ят 11 сер, 2017 10:46
5 2356
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 лис, 2017 17:51
Assistant_Portal

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (85927)
23.05.2020 00:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.