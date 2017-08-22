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Акция от Привата "Без стейків сумно, а без кеша — вигідно!"
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
Додано: Суб 23 тра, 2020 15:00
clientage написав:
Это шоо, отак нагло мона поддать сомнениям, шо белый цвет является нечерным и бегемоту ничо за это не будет?
И что дальше ?
Какие планы на следующую неделю ?
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Додано: Суб 23 тра, 2020 18:55
так это пи** - фактически они съехали на п.7.1., а ещё кстати могли съехать на п.5.5.
а не на тот бред что несут в чате "типа коммуналка не считается"
кароче жаба их зажабила
посути карты привата нужно тупо ложить на полку, и использовать его в основном только как транзит где нельзя или трудно использовать другой банк
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Додано: Суб 23 тра, 2020 19:04
garbuzpetro79 написав:
Читаю форум и не понимаю людей... зачем врать и обливать грязью... Много лет пользуюсь банком... да не все идеально но что касается акции где обещали кэш бек при трате от 3000 грн и не пользоватся наличными... Я Получил !!! Спасибо банку!!! Просто может кто то не получил потому что что то не выполнил...
да всё - все выполнили, просто банк показал себя полным говнобанком
или если хотите более толерантно:
mustbe написав:
Получается - по любой акции можно не платить, без объяснения причин.
Достаточно просто сказать, что "возникла спорная ситуация".
Прелестно, просто прелестно
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